Veja as 10 profissões que pagam os piores salários para quem tem diploma

Professores de educação infantil recebem o salário médio mais baixo entre todos os profissionais com ensino superior no Brasil. A remuneração média real da categoria é de R$ 2.285, ou seja, menos de dois salários mínimos (R$ 2.640), segundo pesquisa do Ibre/FGV.

O que diz a pesquisa

O estudo teve como base as 126 profissões listadas na Pnad Contínua do IBGE. A pesquisa usou como filtro o recorte de trabalhadores do setor privado com ensino superior e comparou os dados de rendimento médio do segundo trimestre de 2012 e do segundo trimestre de 2023.