Bolsa Família inicia pagamento outubro com novo extra a famílias com bebês

O valor é de R$ 50 por criança, que será somado ao benefício total. Ou seja, quem recebe o Bolsa Família e tem duas crianças em casa dentro desta faixa etária receberá R$ 100, quem tem três receberá R$ 150, e assim sucessivamente.

Calendário de pagamentos de outubro começa nesta quarta e vai até o dia 31. Como é de costume, o pagamento é realizado de acordo com número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Para quem vive em local em calamidade, os benefícios serão antecipados. Confira como fica o calendário:

NIS terminando em 1: 18 de outubro

NIS terminando em 2: 19 de outubro

NIS terminando em 3: 20 de outubro

NIS terminando em 4: 23 de outubro

NIS terminando em 5: 24 de outubro

NIS terminando em 6: 25 de outubro

NIS terminando em 7: 26 de outubro

NIS terminando em 8: 27 de outubro

NIS terminando em 9: 30 de outubro

NIS terminando em 0: 31 de outubro

O benefício vai ser antecipado para algum grupo?

Municípios em situação de calamidade pública vão ter o benefício antecipado em outubro. É o caso de 98 cidades no Rio Grande do Sul e 160 em Santa Catarina, atingidas por fortes chuvas nos últimos meses. No Norte do país, 55 municípios no Amazonas também foram contemplados — a região sofre com uma forte estiagem e o governo atendeu aos pedidos dos gestores locais. Nestes casos, os moradores vão receber os valores já no dia 18, independentemente do final do NIS.