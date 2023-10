Veja documentos digitais para ter no celular e não carregar na carteira

Andar com a carteira cheia de documentos é só para quem quer. Hoje, no Brasil, há a versão digital de quase todos os documentos. Carteira de motorista digital, RG Digital, e-Título, entre outros, podem ser instalados diretamente em seu smartphone e são tão válidos quanto o documento impresso.

Quais documentos têm versão digital?

As versões digitais estão disponíveis logo após a emissão do documento físico. Alguns documentos precisam ser acessados por seus próprios aplicativos, como é o caso do e-Título, app do Título de Eleitor. Enquanto isso, outros podem integrar a "Carteira de Documentos" do aplicativo Gov.Br, como é o caso da CNH Digital.