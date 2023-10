72% dos comerciantes dizem que terão perdas se limitarem parcelas sem juros

Pesquisa feita com comerciantes aponta que 72% deles acreditam que teriam queda nas vendas se o número de parcelas sem juros no cartão de crédito fosse limitado. As discussões sobre o parcelamento estão sendo feitas pelo Banco Central com representantes do varejo, bancos e cartões de crédito.

O que está acontecendo?

Pesquisa indica que limitar o número de parcelas pode afetar as vendas. É o que sete em cada dez comerciantes acredita. O levantamento do Instituto Locomotiva foi feito nas cinco regiões do Brasil, em comércios formais e informais, com faturamento de até R$ 5 milhões.