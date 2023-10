Fiquei 4 dias sem acesso à conta da minha empresa no Inter, diz cliente

Ao tentar acessar o aplicativo, viu uma mensagem dizendo que sua senha estava incorreta. Ela fez o procedimento de troca de senha. No entanto, aparecia a seguinte mensagem "Algo deu errado! Nós já estamos resolvendo isso". Cilene diz que tentou a troca de senha mais de 20 vezes.

O atendimento telefônico também não resolveu a situação. Cilene diz que tentou ligar na central de atendimento diversas vezes, mas que foi atendida apenas em duas delas. Os atendentes fizeram um protocolo de checagem do aplicativo, pediram para que ela apagasse o app do celular, reinstalasse, limpasse o cache do celular, mas nada disso funcionou.

Cilene afirma que nunca tinha passado por uma situação parecida. Para ela, é inadmissível não conseguir acessar sua conta da empresa e não ser amparada pelo banco — a conta é a única que ela usa para pagar alguns fornecedores e receber alguns valores de clientes. Ela afirma que não recebeu um prazo do banco de quando a situação será normalizada. Desde segunda, Cilene diz que está conciliando o dia entre compromissos do trabalho e ligações ao Inter para tentar resolver o problema.

A reportagem falou com Cilene às 18h30 de quarta e, por volta das 22h, ela conseguiu acessar o aplicativo. "Fiquei durante dias tentando [acessar] plataforma, [mandei] 30 emails. Não teve nenhuma explicação, não me retornaram como eles disseram, não sei se vai acontecer de novo, se isso acontecer de novo, eu falo com quem?", afirma Cilene.

Eu preciso pagar as pessoas, é uma conta de empresas. Tenho compromissos que não posso adiar. Me sinto meio no Plano Collor. É um confisco, não consigo acessar meu dinheiro.

Cilene Marcondes, consultora