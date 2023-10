Inflação de 138%, falta de dólares e pobreza: entenda a crise na Argentina

País passou por diferentes tipos de dólar ao longo dos anos, com múltiplas cotações, devido à falta de confiança na economia. "A maneira tradicional de poupar foi sempre 'dólar no colchão', muitas vezes, literalmente, e envio de dinheiro, por meios não bancários, para o Uruguai, conhecida como a Suíça sul-americana. Nesse cenário, o nível de reservas internacionais oficiais não poderia ser brilhante e de fato nunca foi", declara Ricardo Rodil, especialista em investimentos. "Grande parte desses costumes estão assentados numa informalidade que também contribui para erodir as contas dos governo", diz o especialista.

Dívida externa e sucessivas moratórias

País está endividado. O governo era incapaz de sustentar o déficit externo. Ou seja, saía muito mais dólar do país do que entrava, e a dívida do país só aumentava.

Já está na oitava moratória. E pode estar a caminho da nona. A primeira vez que o país suspendeu o pagamento de sua dívida foi em 1890. Em 2001, a Argentina pediu a maior moratória de todos os tempos, com uma dívida de US$ 95 bilhões. Não conseguiu sair da situação e, em 2014, pediu outra. Sem contar os defaults, que são equivalentes à inadimplência, e são o descumprimento de obrigações e condições impostas em qualquer tipo de empréstimo, diz Rodil.

A crise também está ligada aos sucessivos calotes nas dívidas externas. Com esse risco, investidores e credores externos acabam se afastando do país, o que limita ainda mais a entrada de dólares no país. Atualmente, a Argentina enfrenta uma dívida externa significativa e reservas limitadas.

O que os candidatos propõem

A maioria dos candidatos, excluindo Myriam Bregman da Frente de Esquerda, busca reduzir o gasto público. É parte da proposta de Patrícia Bullrich da coalizão de direita, Javier Milei da coalizão de extrema direita e até mesmo Juan Schiaretti da coalizão de esquerda.