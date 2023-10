Raízen diz que Oxxo é projeto para o Brasil inteiro: 'O meme vai continuar'

O consumidor é que sempre vai ditar. A Oxxo teve um sucesso enorme no México e lá enfrentou as mesmas discussões [sobre concorrência com mercados de bairro]. A competição tem que existir. A gente nunca faz nenhuma competição desleal, paga todos os impostos, tem todas as questões de governança, segurança, qualidade. O que não pode acontecer é competição desleal.

Carros elétricos

Para você comprar um carro [elétrico] na Europa você tem um incentivo do governo. Nos EUA a mesma coisa. No Brasil, como a gente já tem o etanol, não faz sentido o governo patrocinar carro elétrico. A migração do carro elétrico no Brasil vai acontecer porque o consumidor vai querer. Para o consumidor querer, ele tem que ter um preço competitivo. E hoje o carro elétrico é muito caro. Eu acredito muito no carro híbrido a etanol. É o melhor dos mundos, porque você tem o benefício da eficiência do motor elétrico e o etanol como combustível verde.

Desconhecimento sobre o etanol

Nos últimos anos no Estado de São Paulo, onde quase toda frota é flex, mesmo o etanol estando mais barato que a gasolina, quase metade dos consumidores não foram para o etanol. Mesmo ele sendo ambientalmente melhor e deixando o carro mais possante. Então, tem consumidor que não sabe. Ou ele não foi educado, ou ainda tem aquela visão do passado. A gente faz um marketing muito ruim do nosso produto.

Etanol feito do bagaço da cana