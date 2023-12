Já pensei: Sou a única mulher da mesa, não posso chorar, diz chefe da Astra

Meta é ter 40% de mulheres entre os funcionários. A empresária diz que busca dar suporte às mulheres, com um programa de orientação parental, salas de lactação nas fábricas e a meta de ampliar o número de mulheres entre os funcionários, de 30% para 40%. "Sendo uma indústria extremamente masculina, de material de construção, é um número bom", diz.

Problema não é o plástico, é o descarte dos descartáveis, diz. Muitos dos produtos da Astra e da Japi são feitos de plástico. Bologna diz que começou a medir a emissão de gases de efeito estufa em sua cadeia, e que o problema não é o plástico em si, mas a falta de conhecimento sobre o descarte correto dos plásticos descartáveis.

Produto reciclado tem custo maior e consumidor não está disposto a pagar. Ela também diz que um item feito de plástico reciclado tem um custo maior do que o feito com matéria-prima virgem. Mas que, nos Estados Unidos, por exemplo, o consumidor não está disposto a pagar mais por esses produtos. 'Espero que um dia esse mindset mude", diz.

Pessoas querem banheiro bonito e acessível. A empresária diz que, com a pandemia, as pessoas passaram a olhar mais para suas casas, e a querer ter produtos bonitos e acessíveis. As empresa do grupo buscam atender a essa demanda, com itens assinados por designers como Oswaldo Mellone e Rodrigo Ohtake.

Empresa aposta em móveis de plástico para exportação. O grupo está investindo em móveis de rotomoldagem, técnica de fabricação de itens de plástico, que permite ter peças leves e com bom acabamento. A Japi já vende vasos de rotomoldagem e agora a ideia é investir em outros produtos. O grupo abriu uma fábrica na República Dominicana focada nessas peças para exportação.

