Entenda o plano de recuperação judicial das Americanas

A possibilidade foi levantada porque o plano apresentado tinha algumas alterações pontuais. Alguns credores falaram, então, sobre a necessidade de mais tempo para a análise do que havia sido mudado. Cada um deles tinha direito a um voto.

A varejista já havia divulgado na madrugada de ontem que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia apoiariam o plano. Na manhã de segunda-feira (18), as Americanas também anunciaram via fato relevante que o BTG Pactual Asset Management, a gestora Oliveira Trust e o Banco Safra iriam aderir. Ou seja, mesmo antes da AGC, a empresa contava com mais de 50% de adesão, o que, em tese, já garantiria que o PSA fosse aprovado.

Ao escolher apoiar o plano, o Safra mudou de posição. Era o único banco, até então, que não queria aceitá-lo. A instituição entrou com uma ação questionando o plano e pedindo a anulação da assembleia, mas o pedido foi indeferido pela Justiça no início do mês.

Como o plano ficou

O principal ponto do plano de reestruturação das Americanas prevê a injeção de R$ 12 bilhões no capital da companhia. O dinheiro vem dos seus três principais acionistas, os bilionários do 3G Capital Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, que detêm 30,12% da varejista.

Do montante, cerca de R$ 1,5 bilhão já foi injetado. Após a homologação do plano, outros R$ 3,5 bilhões serão aportados em até 15 dias. Em comunicado divulgado ao mercado, a companhia destacou o "esforço dos acionistas de referência e credores para salvá-la, bem como sua confiança na recuperação da empresa". "Desde o início do ano, os acionistas disponibilizaram até R$ 2 bilhões em empréstimos no modelo DIP (Debtor-inPossession), antes mesmo de qualquer perspectiva de acordo", diz o texto.