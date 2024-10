BBA diz o que esperar da Weg (WEGE3) após balanço de concorrente

A análise do Itaú BBA sugere que os resultados da ABB podem indicar um cenário semelhante para a Weg no 3T24. Ou seja: um crescimento orgânico modesto, mas com uma surpresa positiva na lucratividade devido ao ambiente favorável de preços e mix de produtos.

Os analistas esperam que as vendas de longo ciclo da Weg mantenham uma tendência forte. Além disso, destaca o BBA, a ABB tem uma maior dependência da China, região que tem apresentado desempenho fraco, enquanto a Weg deve se beneficiar da desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar no 3T24. A perspectiva da casas para a Weg permanece positiva.

O Itaú BBA tem recomendação outperform (compra) para as ações da Weg (WEGE3), com preço-alvo de R$ 57.

Recentemente, a XP foi outra casa a reiterar recomendação de compra para as ações WEGE3. O relatório foi emitido após os analistas participarem do investor day da empresa.

A XP casa destaca o foco da Weg em mercados externos como principal motor de crescimento. A estratégia da companhia, que explora a ampliação de participação de mercado em seus produtos tradicionais, bem como o segmento de energia, mostrou-se robusta, segundo a XP.