Senado aprova por 48 votos a 22 proposta de Haddad para elevar arrecadação

O plenário do Senado aprovou hoje, por 48 votos a 22, a MP das subvenções, que eleva a tributação federal sobre empresas que têm benefícios de ICMS no estados. O texto vai à sanção do presidente Lula.

O que aconteceu

Trata-se de uma vitória do governo, já que a proposta é a principal medida de arrecadação para 2024. Nos cálculos do Ministério da Fazenda, ela pode render R$ 35 bilhões extras aos cofres da União — dinheiro com o qual o governo espera alcançar a meta do déficit zero nas contas públicas.