Gasolina ficou 12,5% mais cara em 2023; veja preços dos outros combustíveis

O menor preço é o do Piauí, de R$ 5,23. Mas é a região Sudeste que tem a gasolina mais barata, custando em média R$ 5,50.

Petrobras reduziu preço do Diesel

Em 26 de dezembro, a Petrobras anunciou a redução de R$ 0,30 no preço do litro do diesel, que passou a valer no dia seguinte. Na ocasião, a estatal comunicou que a variação acumulada do preço de venda do combustível para as distribuidoras é uma redução de R$ 1,01 por litro.

Para a gasolina, a companhia disse que "está mantendo seus preços de venda às distribuidoras estáveis". O último corte aconteceu em outubro. A estatal reduziu, na época, o preço médio da gasolina em 4,1%.