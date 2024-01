Ano sabático: engenheiro saiu das dívidas e já visitou 10 países em 1 ano

Quem não é herdeiro precisa se planejar muito para realizar seus sonhos. Fui com o dinheiro contado e não pude viajar muito pela Europa, como meus colegas que foram com bolsas de estudo. Eu tinha R$ 46 mil, que para os gastos do dia a dia e aluguel foi bem apertado. Mas se não me jogasse, não teria feito. Ia ficar com medo e esperar juntar mais (e acabar desistindo) ou de gastar tudo e precisar do dinheiro depois. Além disso, eu só fui começar a estudar outras línguas na UFRJ, que oferecia cursos com preços acessíveis na faculdade de Letras.

Juliana Souza da Silva

O câmbio ajudou. Na época, o euro estava em torno de R$ 3 e ela começou a comprar a moeda três anos antes do início das aulas, sempre aproveitando o câmbio mais favorável. Além disso, conseguiu poupar aplicando na poupança e em LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e assim pôde passar dois anos sem trabalhar e ainda pagar pelo mestrado, que custou 2.400 euros.

Nunca tinha sobrado dinheiro na minha vida, mas, até então, eu morava com minha mãe, as despesas eram divididas, o que me permitiu poupar. Depois que eu pagava as contas do mês, uma parte do que sobrava ia para a poupança mesmo, uma parte eu colocava euro no cartão de débito de viagem, e quando tinha um extra tipo férias e 13°, aplicava em LCI. Não sei nada sobre investimentos, mas sei que meu perfil é conservador, fui nesses básicos. Os investimentos não renderam quase nada, mas os euros no cartão de viagem foram muito úteis, já que o câmbio sempre oscila.

Juliana Souza da Silva

Não conheceu toda a Europa, mas visitou a Espanha de maneira econômica. "Como eu não consegui a licença com remuneração, não dava para esbanjar. Fiquei pela Espanha mesmo, mas dava para fazer vários passeios de ônibus, e, algumas vezes, fui para Portugal porque tinha o trem noturno e o aplicativo de viagens compartilhadas Blablabla Car, que funciona muito bem lá."

Casar ou fazer intercâmbio na Austrália?

Lucas, Larissa e os pets em Portugal, onde moram atualmente Imagem: Arquivo Pessoal

Casar ou viajar? Essa era a dúvida de Lucas Romeiro de Oliveira, 31 anos, em 2014. Ele já trabalhava como programador na área de Tecnologia da Informação há 4 anos e estava juntando dinheiro com a noiva para se casar.