Desemprego cai, mas aumento da informalidade preocupa, dizem especialistas

Porém, a qualidade do emprego tem deixado a desejar, segundo especialistas. O diretor do escritório da OIT (Organização Internacional do Trabalho) para o Brasil, Vinícius Pinheiro, afirma que a informalidade hoje tem se mostrado mais dinâmica do que no início do século. Os trabalhadores por aplicativo, a nova face desse modelo, se somam ao grupo formado por empregadas domésticas e camelôs, que estruturalmente são desprovidos de direitos trabalhistas.

Economias com alta informalidade são menos produtivas. No Brasil, produtividade e informalidade andam juntas por décadas. Quanto mais se investe na formalização da melhoria dos processos de trabalho, melhor as possibilidades de aumentar a produtividade.

Vinícius Pinheiro, diretor da OIT

LULA DA SORTE! A taxa de desemprego do país em 2023 foi a menor desde 2014! O percentual ficou em 7,8%. A estimativa de trabalhadores empregados com carteira assinada cresceu 5,8%, chegando a 37,7 milhões de pessoas, batendo o recorde da série. Sorte ou trabalho?



Taxa de desemprego cai pra 7,6% no ultimo trimestre, pela 1ª vez a população ocupada chega a 100 milhões de trabalhadores e empregados com carteira assinada no setor privado chegou ao maior contingente desde 2015. Notícia boa! -- Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 30, 2023