Seara mostra sua nova marca: "Precisávamos nos posicionar para o futuro"

IA no NYT

O jornal norte-americano The New York Times terá uma equipe exclusiva que se dedicará à exploração do uso da inteligência artificia gerenativa. Zach Seward, contratado no mês passado como diretor editorial de Iniciativas de Inteligência Artificial, montará um time com engenheiros, designers e outros editores. O grupo WPP, por sua vez, anunciou que investirá quase US$ 320 milhões em inteligência artificial neste ano --no Brasil, o WPP atua com agências como AKQA, Ogilvy e VML

Lá vem ele

O SuperBowl, maior evento esportivo-publicitário do planeta, acontece no outro domingo, dia 11. Além da partida entre San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs, a grande expectativa é ver quais das marcas se dá melhor nos intervalos. Alguns comerciais já foram apresentados: e a Fast Company selecionou 5 dos melhores até agora.

Movimentações

A dança das cadeiras continua movimentada nas empresas e agências de publicidade. Nesta semana, a Nivea anunciou que Ana Bógus, que comandava a operação da Alpargatas na América Latina, será sua nova presidente. Segundo a empresa, Ana chega ao cargo "para acelerar a companhia no mercado de cuidados pessoais, inovação e sustentabilidade". Entre as agências, duas movimentações valem destaque: Rafael Donato (ex-CCO da David Miami) volta ao Brasil para assumir a liderança da área de criação da Ogilvy Brasil. Já Agatha Kim será a nova diretora da área de estratégia da WMcCann.