Piloto de motonáutica: 11 coisas que nem todo mundo sabe sobre Abilio Diniz

Cargo no governo. Abilio trabalhou no governo como membro do Conselho Monetário Nacional entre 1979 e 1989, entre os governos do general João Baptista Figueiredo e José Sarney. O Conselho Monetário Nacional é responsável por estabelecer as regras das políticas sobre a moeda e o crédito.

Sequestro de seis dias. No dia 11 de dezembro de 1989, o empresário foi sequestrado no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo. Durante seis dias, ficou em poder de dez sequestradores que pertenciam ao MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), do Chile, e pediam US$ 30 milhões para libertá-lo. Os sequestradores se renderam após o cativeiro, em São Paulo, ser cercado pela polícia. O resgate não foi pago.

Abilio Diniz foi sequestrado em dezembro de 1989 Imagem: Reprodução / abiliodiniz.com.br

São-paulino roxo e fundador do Audax. Abilio era fanático por futebol e são-paulino roxo. Em seu site, ele conta que, durante a infância, jogava como goleiro nas ruas do Paraíso, bairro na zona sul de São Paulo, e no Glicério, na região central. No seu time do coração, Abilio chegou a ser membro do conselho consultivo. Porém, em 2016, atritos entre o empresário e a diretoria do São Paulo acabaram fazendo com que ele se afastasse do time. Abilio também fundou o time Pão de Açúcar Esporte Clube, que depois virou Audax.

Campeão brasileiro de Motonáutica. No final dos anos 1960, Abilio começou a disputar provas de motonáutica (corrida com barcos). Ele foi campeão brasileiro em 1968, 1969 e 1970.