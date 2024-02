BYD: 'Não estamos despejando um carro descartável. Teremos vida longa aqui'

Pablo Toledo, diretor de comunicação e marketing da BYD, compartilhou sobre a estratégia da marca no país com o UOL Mídia e Marketing:

Como vocês planejaram a entrada dos carros da marca no Brasil?

A BYD já está no Brasil há 10 anos, mas sempre com operações b2b (ou business to business, entre empresas): um em cada cinco celulares do mundo todo tem algum componente nosso; 80% da produção do tablet mais famoso do mundo é feito pela BYD; além disso, o mercado já nos conhecia como fornecedor de baterias para grandes montadoras.

Com a importação dos primeiros carros, em 2021, um novo time chegou ao departamento de marketing em março do ano passado, para apresentar todo o nosso ecossistema ao consumidores brasileiros, com foco em nossa grandeza global.

É um storytelling extenso, que busca ser cativante. Começamos com ações de relações públicas, buscando espaço orgânico na mídia.

Até porque se comentava que éramos o "rival chinês" da Tesla. Quando anunciamos a negociação da fábrica em Camaçari, na Bahia, a curiosidade do consumidor aumentou. Já havíamos lançado o Dolphin, que foi um sucesso comercial muito grande (Nota da Redação: o BYD Dolphin foi o elétrico mais vendido no país ano passado: o modelo emplacou 6.812 unidades em 2023. Para efeitos de comparação, o carro a combustão mais vendido no Brasil em 2023 foi a Fiat Strada, com 120.600 mil unidades comercializadas).