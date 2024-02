Haddad: Plano de imposto global de super-ricos deve ficar pronto até julho

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), revelou nesta quinta-feira (29) que a presidência brasileira do G20 deve entregar uma declaração sobre a tributação internacional de bilionários até julho. Nos dias 25 e 26 deste mês está agendada a reunião ministerial de Finanças e bancos centrais no Rio de Janeiro.

Após testar negativo para covid-19, Haddad cumpre presencialmente a agenda do segundo e último dia da 1ª reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, que acontece no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

O que Haddad disse

A criação de uma tributação internacional para bilionários é uma aposta do Brasil à frente do G20. Haddad discursou rapidamente na abertura do evento e reforçou o que disse ontem (28) sobre a importância de avançar nessa proposta, classificada por ele como "justa" e "progressiva". Ele também pediu a colaboração global para que o plano saia do papel.