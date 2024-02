Na mira de Haddad: Perse custa R$ 6,4 bi se usado corretamente, diz estudo

No fim do ano passado, o governo editou uma Medida Provisória que acaba com o Perse. A proposta prevê acabar com a isenção da CSLL, PIS/Pasep, Cofins a partir de abril de 2024. A isenção do IRPJ acabaria em janeiro de 2025. Nesta quarta-feira (28), o governo editou uma nova MP, que revoga um trecho da medida anterior, mas mantém o fim do Perse em janeiro de 2025.

O Perse foi criado em maio de 2021 para socorrer o setor de eventos, fortemente afetado pela pandemia da covid-19. Hoje ele contempla 44 atividades econômicas. Dentre elas estão hotéis, produção teatral, bares e restaurantes (veja a lista completa aqui). A lista já foi bem maior. Inicialmente eram 88 atividades contempladas.

O programa zera a cobrança de impostos federais. Com isso, as empresas beneficiadas têm taxa zero para PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IPRJ. As empresas beneficiadas também têm desconto em dívida. Os beneficiados têm direito a desconto de até 70% sobre o valor total da dívida e prazo máximo para pagamento de até 145 meses, com redução de até 100% de juros e multas. Por enquanto, os benefícios valem até fevereiro de 2027.