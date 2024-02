G20: Cobrança de imposto para bilionários geraria R$ 1 trilhão no mundo

O economista declarou que as conversas estão ainda em estágio inicial. Porém, ressaltou que as conversas podem avançar positivamente no decorrer dos próximos meses, inclusive com a possibilidade de estabelecer uma taxa progressiva. Ele evitou falar em prazos e quais países possivelmente se oporiam ao imposto mínimo para super-ricos de todo o mundo, mas destacou que o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maires, é favorável à ideia.

Zucman destacou que é possível fazer política com o apoio da maioria. Ele citou que 140 países apoiam a criação de um imposto global mínimo de 15% sobre os lucros de empresas multinacionais, proposta essa articulada pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). No entanto, apenas 35 países adotaram tributações específicas sobre o tema, segundo ele.

É utópico acreditar que teríamos um acordo com o consenso total de todos os países. Mas é importante entender que não precisamos de um consenso global.

Gabriel Zucman, economista francês

O francês acredita que a cobrança desse imposto tornaria o mundo mais justo. Na avaliação dele, a evasão de pagamento de tributos por parte de bilionários põe em xeque o futuro da humanidade, uma vez que o pagamento dessa tributação poderia financiar políticas públicas voltadas à defesa do meio ambiente, por exemplo.

Haddad abraça a tributação mínima para super-ricos

A constituição de um imposto global para bilionários é uma defesa do Brasil no G20. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou ontem e hoje que esse grupo deve pagar uma contribuição "justa e progressiva". Foi ele quem convidou Gabriel Zucman para conversar com os chefes da economia do grupo.