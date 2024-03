FGTS Digital começa a valer hoje; entenda o que muda com novo sistema

A nova plataforma aproveitará as informações de remuneração declaradas no eSocial, onde os débitos já são individualizados desde sua origem. Os empregadores terão acesso à geração de guias personalizadas, cálculo de indenização compensatória, obtenção de extratos detalhados do trabalhador, entre outras funcionalidades.

Qual a vantagem do FGTS Digital?

O governo diz que o sistema vai fazer com que as empresas ganhem tempo. O ministério do Trabalho e Emprego afirma que o sistema atual vai fazer com que os empregadores economizem 34 horas mensais com o processo de recolhimento do FGTS. Marinho disse que o sistema vai provocar uma economia de R$ 144 milhões por ano com custos operacionais.

Outra mudança é atrelar o FGTS ao CPF do empregado e não ao PIS. Essa novidade resolve diversos problemas relacionados à utilização do PIS, de acordo com a pasta, como um trabalhador possuir mais de um número PIS. A ideia é que usando o CPF haja uma diminuição no número de inconsistências no sistema.

Pagamento por Pix

Com o novo sistema, os empregadores vão fazer os pagamentos do FGTS via Pix. Isto vai fazer com que o governo tenha menos custos com pagamentos, segundo a pasta, e vai deixar a arrecadação mais rápida.