Pagamento com boleto vai ficar mais rápido para competir com Pix

Praxedes afirma que o boleto não deve acabar, porque ainda é uma forma de cobrança bastante utilizada, principalmente para as contas de consumo. Hoje o Pix é processado pelo Banco Central. O boleto tem o processo feito apenas pelos bancos.

Pix é mais barato. Fazer ou receber um pagamento por Pix só é de graça para a pessoa física, a empresa ou PJ tem um custo para pagar ou receber. Mesmo assim, esse custo é menor que o de um boleto.

O preço médio hoje do boleto está girando em torno de R$ 2,50 a R$ 2,80, enquanto o Pix sai na faixa de R$ 1,50 a R$ 1,90. Os pagamentos com Pix são pagos para empresas e gratuitos para pessoas físicas.

José Antonio Praxedes, presidente da MultiCrédito

O Pix automático deve ser outro "golpe" ao boleto, diz Samora. A novidade está na agenda evolutiva do Pix, que deve ser lançado em 28 de outubro pelo BC. Na prática, poderá ser usado para pagar contas de água de luz, escolas e faculdades, academias, condomínios e parcelamento de empréstimos, por exemplo.

Hoje as empresas que oferecem o débito automático precisam ter um convênio com as instituições financeiras. Por isso não é possível colocar qualquer pagamento como automático. Os mais comuns são os de contas de consumo, como água, luz e gás.

Boleto também ajuda as empresas a terem previsibilidade nas suas receitas, no caso das contas recorrentes. Mas Matera diz que isso já está nas expectativas de desenvolvimento do Pix.