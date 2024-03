Novo limite de juros do consignado do INSS começa a valer hoje; o que muda

Os bancos são contrários ao novo teto de juros do consignado. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirma que o patamar de juros é "economicamente inviável" e que "acarreta prejuízos aos beneficiários do INSS que apresentam maior risco, caso dos aposentados com idade elevada e de mais baixa renda".

A Febraban continuará buscando demonstrar que, na prática, as reduções do teto de juros, da forma como vem ocorrendo, estão tendo efeito danoso para a camada mais vulnerável desse público do INSS, que precisa de crédito em condições mais acessíveis.

Febraban, em nota

Como nova taxa funciona

A nova taxa vale para os empréstimos que forem contratados a partir de hoje. Os contratos que já foram assinados continuam com as mesmas taxas do momento da contratação.

Quem já tem contratos pode optar pela portabilidade. A ferramenta permite que o cliente leve sua dívida para outro banco que ofereça taxas de juros mais baixas.

O teto é o valor máximo que os bancos podem cobrar de juros para as linhas de consignado do INSS. No entanto, um levantamento da CGU (Controladoria Geral da União) afirma que cerca de 20% dos empréstimos consignados do INSS apresentam taxa de juros acima do teto estabelecido pelo governo.