Por que o investimento privado caiu mesmo com o PIB em alta

Essa soma de fatores tem chances de animar o empresariado. Em sua fala, Haddad defendeu que um dos seus objetivos em 2024 é criar um melhor ambiente de negócios para o setor privado. Clara Brenck analisa que o governo tem menor participação no novo PAC anunciado pela terceira gestão Lula.

Segundo ela, o financiamento privado responderá por 36% do total do programa. Nos PACS anteriores, de 2007 a 2010 (Lula) e 2011 a 2014 (Dilma), a participação do setor foi de 21% e 18%, respectivamente. "Minha única crítica ao Haddad nesse caso é que eu sinto que ele está apostando muito no investidor privado. É papel do governo investir mais, ter uma participação mais ativa", diz a pesquisadora do Made-USP.

Mas nem tudo é otimismo para o andamento da economia brasileira. Silvia Mattos entende que os planos mencionados acima devem trazer uma melhora instantânea na Formação Bruta de Capital Fixo, mas questiona os efeitos para o médio e longo prazo. "A dúvida é sobre a intensidade e esse espírito mais audacioso, digamos, do setor privado de aumentar o investimento com esses ruídos que têm ocorrido [na política brasileira], ainda mais em ano de eleições."

Chico Pessoa afirma que investimento privado vai voltar a subir de fato se o governo rever seus gastos. "É necessário ter uma discussão séria sobre a eficiência dos gastos públicos. Primeiro, permite que o próprio governo também faça investimentos. Não existe país que não tem setor investindo. Segundo, o governo faz baixar a taxa de juros e aumenta a perspectiva de crescimento. Terceiro, é necessário ter regras estáveis. Intervenções mal localizadas podem apagar todo esse esforço."