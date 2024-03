Balanço da C&A surpreende mercado e financeiras ganham destaque

O cenário macroeconômico mais atrapalhou do que ajudou em 2023. Apesar de o BC começar a reduzir a taxa de juros, ela continua alta e os efeitos da redução demoram para serem sentidos no consumo.

O cenário para 2024 é positivo. Macruz diz que o controle do desemprego, juros mais baixos e a mudança no ciclo de crédito vão ser positivos para o varejo de moda ao longo do ano e que o crescimento da carteira de crédito deve ser buscado por todas as companhias.

Financeiras do varejo

As três financeiras tiveram uma melhora na qualidade da carteira de crédito. Thiago Macruz, analista de varejo do Itaú BBA, afirma que o mercado leu o movimento como positivo, porque o acesso a crédito ajuda a melhorar as vendas. Em momentos de juros mais altos, o crédito fica mais difícil. Sem crédito, o consumidor tende a consumir menos, o que impacta diretamente o varejo.

C&A

A C&A foi o destaque positivo dentre as empresas do setor. A varejista foi a que teve crescimento de vendas mais rápido, em um ritmo que não era esperado pelos analistas do mercado. Para Couto, o investimento em logística e tecnologia feito pela empresa mostrou resultados.