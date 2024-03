Rede de supermercados Dia pede recuperação judicial, com dívida de R$ 1 bi

Em fevereiro, o grupo Dia anunciou prejuízo líquido anual de 30 milhões de euros. O resultado é melhor que o registrado em 2022, quando ficou 124 milhões de euros no vermelho. No ano passado, a rede fechou as 500 lojas em Portugal.

O que aconteceu com a rede Dia

O UOL teve acesso ao pedido de RJ enviado ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O faturamento em 2023 foi de R$ 3,9 bilhões. Para 2024, deve ser de R$ 2,5 bilhões, com o fechamento das lojas.

A empresa teve rentabilidade negativa em 2023. A margem Ebitda foi de -8,1%. Para este ano, a rede Dia espera que a margem suba para 2,5%.

Os alimentos ficaram muito mais caros, principalmente soja, milho e trigo. Entre as razões para as perdas, a empresa diz que a guerra na Ucrânia e a pandemia da covid-19 aumentaram muito o preço das commodities em todo o mundo. E são justamente esses itens que os consumidores mais buscam ao entrar em suas lojas, afirma a marca.