Convênios pagaram R$ 5,5 bi em tratamentos após brigas na Justiça em 2023

"A gente não é contra a busca no Judiciário, isso é um direito do usuário. Na verdade, o problema são os procedimentos que não deveriam ter sido pagos pelo convênio", argumenta Marcos Novais, superintendente-executivo da Abramge.

Como exemplo, Marcos traz casos em que cirurgias bariátricas, em pacientes não obesos e com outras alternativas à disposição, são realizadas e custeadas pelos convênios via liminar. Há outros pedidos mais específicos, como uma solicitação para que o paciente fizesse "reabilitação neuropsicológica duas horas por semana seguindo o programa de reabilitação do método do Luria, onde apenas profissionais com estágios realizados presencialmente nos centros do Luria na Rússia (Moscow Research Center of developmen neuropsycology) possuem a autorização de aplicar esse programa no Brasil". Neste último caso, o pedido foi negado.

O superintendente também aponta a necessidade de haver protocolos e diretrizes que sejam respeitados na Justiça. "Precisamos vencer essa barreira. Se não tem indicação médica, a decisão não vai ser concedida, mas ele vai ser encaminhado para algo que o paciente tenha indicação."

"A gente precisa ter uma análise de técnico médico que ajude a identificar a necessidade ou não. O juiz fica com a parte de interpretação de leis, mas o médico parte com o entendimento de qual é aquele procedimento, em que momento ele é mais indicado e uma análise nessa linha", argumenta.

Paciente pode ter que reembolsar plano

O advogado João Pedro Silvestrini, que atua com casos relacionados ao setor da Saúde, explica que, após a decisão liminar, o processo está apenas começando. Ao longo de toda a disputa judicial, o usuário tem que apresentar laudos, exames e todos os documentos que comprovem sua condição de saúde e a necessidade daquele procedimento ou medicamento. Do outro lado, o convênio argumenta por quais razões negou o acesso àquele tratamento anteriormente e tenta não arcar com os custos.