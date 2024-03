Empresas travam guerra judicial contra relatório de transparência salarial

Publicar o documento pode representar risco reputacional, dizem advogados. "Se a empresa divulgar, pode dar a impressão que ela concorda com essa informação. E vivemos em um momento de cancelamentos digitais. Isso pode gerar grande dano reputacional", diz Tatiana Junqueira Ruiz, sócia e chefe da área trabalhista do Feijó Lopes Advogados, que representa cinco empresas em processos contra a divulgação do documento.

O Ministério do Trabalho diz que as empresas nunca haviam explicitado os critérios usados para diferenciações salariais. "Diferentemente do setor público, em que os adicionais de salários por tempo de casa são explicitados no holerite, no caso das empresas privadas não há como saber. O mesmo vale para diferenças de salário decorrentes de produtividade", disse o ministério ao UOL.

Para as empresas que declararam utilizar esse tipo de critério estamos supondo que a maior parte da diferença encontrada decorre desses critérios e não de processos discriminatórios. Para empresas que não declararam nenhum desses critérios, possivelmente as diferenças não têm explicação objetiva, estando sujeitas a verificação por parte da fiscalização.

Ministério do Trabalho e Emprego em resposta ao UOL

Batalha judicial

Entidades empresariais entraram na Justiça. A CNI (Confederação Nacional da Indústria) entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF (Supremo Tribunal Federal). O caso está com o ministro Alexandre de Moraes, que deu prazo para a União se manifestar. Com isso, a decisão do STF deve ficar para depois do dia 31, prazo para a publicação do documento.

Federação mineira chegou a conseguir uma decisão da Justiça suspendendo a publicação, que foi derrubada depois. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) ajuizou uma ação civil pública pedindo a suspensão da publicação dos relatórios. A Justiça Federal de Minas Gerais concedeu uma liminar na última sexta-feira (22), suspendendo a publicação. A decisão deixou dúvidas sobre sua abrangência — se valeria só para empresas de Minas Gerais ou se abrange todo o país, dizem advogados ouvidos pelo UOL.