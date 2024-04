Hurb segue vendendo pacotes flexíveis e é notificada de novo por ministério

A Hurb tem até quinta-feira (4) para dar esclarecimentos. A notificação foi enviada na terça-feira (2), diz a Secretaria, que integra o Ministério da Justiça. O UOL procurou a Hurb, mas ainda não teve retorno.

Nos primeiros três meses de 2024, a plataforma do governo federal recebeu 7.741 reclamações de consumidores sobre as práticas da empresa. As reclamações, feitas no portal consumidor.gov.br, totalizaram em mais de 53 mil no ano passado, diz a secretaria.

Empresa tinha se comprometido a atender todas as viagens e pacotes não cumpridos. Em reunião com o governo, a empresa também tinha garantido "aprimorar a transparência nas informações sobre os produtos e serviços oferecidos". No entanto, o plano financeiro e operacional "não trouxe informações suficientes e consistentes", afirma Damus na declaração da Senacon.