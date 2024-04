Quem é a 'rainha dos mares' que construiu império bilionário sem herança

Como a MSC começou

Três navios representam o início da MSC. A história do grupo começou em Bruxelas, na Bélgica, em 1970, com apenas um pequeno cargueiro: o MV Patricia. Em 1971, foi adquirido pela recém-aberta empresa um navio ainda maior, que ganhou o nome de Rafaela. O terceiro cargueiro veio em 1973 e foi batizado de Ilse.

A MSC anunciou sua entrada no negócio de viagens somente em 1988, com a compra do navio Monterey. Agora, a MSC Cruzeiros é a maior empresa privada de cruzeiros do mundo.

Sem herança

Apenas 100 mulheres bilionárias da lista deste ano ergueram suas próprias fortunas, embora algumas como Rafaela tenham construído negócios em conjunto com maridos ou irmãos. Outras 200 mulheres citadas pela Forbes herdaram pelo menos uma parte de suas fortunas, enquanto 69 trabalharam para expandir os negócios herdados.

Rafaela Aponte-Diamant e Gianluigi Aponte dividem a propriedade da MSC. No entanto, apesar de a Forbes informar que o casal fundou a companhia junto, o site da MSC só traz o nome de Gianluigi como fundador.