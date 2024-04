Mansão de 27 andares e festa com Rihanna: este megabilionário sabe ostentar

O magnata indiano Mukesh Ambani, presidente de uma gigante do petróleo e das telecomunicações, aparece na lista da Forbes como uma das pessoas mais ricas do mundo — e entrou para o clube seleto dos 14 ricaços com fortunas superiores a US$ 100 bilhões neste ano.

Ele é conhecido por extravagâncias. A seguir, algumas ostentações de Ambani.

Mansão de 27 andares

Uma das principais extravagâncias do ultrabilionário foi a construção de sua casa, um arranha-céu de 27 andares, em um dos bairros nobres da cidade de Mumbai (Índia).