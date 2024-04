Começou com US$ 300: o amigo de Musk que construiu império de investimentos

Enquanto cursava direito na Universidade de Chicago, em 1995, ele abriu uma empresa de investimentos chamada MG Capital. Para isso, usou US$ 400 mil que conseguiu com empréstimo bancário e ajuda da família e amigos, além de sua própria reserva. Antes disso, ele também se formou em finanças e economia internacionais pela Universidade de Georgetown e trabalhou no grupo financeiro Goldman Sachs.

A MG Capital começou como uma empresa de aquisição. A companhia de Gracias comprava outras pequenas empresas que estavam em dificuldades, com o objetivo de as recuperar e vendê-las com lucro.

Amizade com Elon Musk

O acaso acabou levando o investidor a conhecer Elon Musk. A MG Capital investiu na Confinity, startup de software e pagamentos em que David Sacks, um colega de faculdade de direito de Gracias, trabalhava. Mais tarde, a Confinity se fundiu com a empresa de pagamentos de Musk, X.com —que logo foi renomeada como PayPal.

Anos depois, o PayPal abriu capital e foi adquirido pelo eBay por US$ 1,5 bilhão. Como resultado, o investimento da MG Capital acabou rendendo de três a quatro vezes o valor investido por Gracias, ainda de acordo com a Forbes. Porém, essa história levou a algo muito mais lucrativo para o empresário: uma amizade com Musk.

Com o tempo, a MG Capital se transformou na Valor Equity Partners. Agora, o negócio de Gracias é uma empresa de investimentos.