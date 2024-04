Como profissionais podem aproveitar melhor eventos e festivais de inovação?

Isso tem que surgir a partir do entendimento do que cada evento oferece. O SXSW, por exemplo, tem uma agenda mais multidisciplinar. Já o Web Summit é mais interessante se sua empresa busca entender como as inovações estão acontecendo dentro das empresas e nas startups.

José Saad Neto, da GoAd Media

Prato cheio para networking

Para Foresti, os eventos também têm um grande papel de networking e criação de relacionamentos.

As pessoas estão exaustas das suas rotinas. O escapismo é necessário. As pessoas estão morrendo de medo das carreiras, então estão fazendo relacionamento como nunca fizeram antes. Há também um efeito de manada, até para criação de conteúdo dos próprios executivos.

André Foresti, da Troublemakers

Confira dicas que podem ser úteis para os profissionais aproveitarem melhor os festivais de inovação: