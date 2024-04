Com suspensões, Conselho da Petrobras tem 9 membros ativos; saiba quem são

Membros suspensos do Conselho

Pietro Adamo Sampaio Mendes (presidente) - Indicado pelo governo Lula: Mendes é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e é o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Tem 16 anos de experiência no setor, é formado em Química pela UFF (Universidade Federal Fluminense) e em Direito pela Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro).

Atuou como secretário adjunto de petróleo, gás natural e biocombustíveis no Ministério de Minas e Energia, diretor do departamento de Biocombustíveis da pasta. Na ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) foi assessor de diretoria, atuando e representando a Agência em audiências públicas no Congresso Nacional, em grupos de trabalho interministeriais e em eventos nacionais e internacionais

Sergio Machado Rezende (conselheiro) - Indicado pelo governo Lula: É professor aposentado do departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Está no Conselho da Petrobras desde abril de 2023. É formado em engenharia eletrônica pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia Elétrica pelo MIT (Massachusetts lnstitute of Technology) e PhD em Engenharia Elétrica-Ciência dos Materiais, também pelo MIT. Publicou mais de 300 artigos e capítulos de livros individualmente ou em colaboração com estudantes e colegas sobre uma variedade de fenômenos e propriedades de materiais magnéticos.

Quem são os outros membros do Conselho

Jean Paul Prates (conselheiro) - Indicado pelo governo Lula: Prates é advogado, formado pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), mestre em Economia e Gestão de Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo (IFP School) e Mestre em Política Energética e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia. Foi membro da assessoria jurídica da Braspetro (Petrobras Internacional S.A.) senador pelo Rio Grande do Norte. Também foi membro de diversas comissões do Senado Federal, como a Comissão de Assuntos Econômicos, de Serviços e Infraestrutura e a Comissão de Ciência e Tecnologia.