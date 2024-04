Vult lança linha para cabelo, amplia estratégia e entra em supermercado

A Vult lançou uma linha para cabelo e para corpo. Com a novidade, a marca ampliou os pontos de venda e passa a vender os produtos nos supermercados brasileiros, onde não atuava até então. Hoje em dia, as maquiagens, itens para as unhas e de cuidados faciais são encontrados em perfumarias, farmácias, lojas de departamento e no e-commerce.

A concorrência no segmento é forte, segundo Paulo Roseiro, diretor-executivo de categoria do Grupo Boticário, dono da Vult desde 2018, em entrevista exclusiva ao UOL. Para ganhar um espaço dentro do box das consumidoras, a marca está investindo em comunicação e para que os produtos se destaquem nos pontos de venda.

Lançamento de nova categoria

A marca tem como objetivo atender as necessidades de brasileiras com todos os tipos de cabelo. A Vult diz que são 50 produtos para cabelo, desde o tipo 1A (que é o mais liso de todos) até o 4C (o mais crespo) vendidos a partir de R$ 13,90, e 18 itens para corpo a partir de R$ 12,90. Com os lançamentos, a Vult vai ter mais de 430 itens no portfólio, incluindo as demais categorias: maquiagem, unhas e cuidados faciais.