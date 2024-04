Inteligência artificial não vai substituir profissionais treinados, diz CEO

Fundador da agência de comunicação All Set, o publicitário Leopoldo Jereissati acredita que profissionais treinados para trabalhar com inteligência artificial serão capazes de aumentar sua produtividade e tomar decisões melhores para os negócios das empresas onde atuam. Em entrevista ao "Divã de CNPJ", programa de empreendedorismo do Canal UOL, ele diz que profissionais com esse perfil não serão substituídos pela tecnologia.

O movimento natural seria trocar essa pessoa que não sabe nada, que é júnior, [...] por essa tecnologia. Na All set, não. Vamos ensinar essa pessoa a usar a tecnologia. Que bom que existem pessoas com a capacidade de escrever códigos, mas a All Set é uma agência-escola. Vamos ensinar as pessoas que estão lá dentro a fazer um código para que elas se empoderem.

Leopoldo Jereissati, CEO e fundador da agência All Set

Para ele, apesar da empolgação do mercado de trabalho com a capacidade de criação da inteligência artificial, quando se trata de publicidade e comunicação existem limitações. As ferramentas não conseguem reproduzir cores, padrões de linguagem em peças publicitárias ou padrões que cada marca tem para se comunicar com seu público.