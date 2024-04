Perfil das Casas Bahia posta ofensas a público no X; empresa nega autoria

Outro post, realizado há dois dias, comentava sobre uma troca de foto de perfil da empresa, ocorrida 2021: "Você é pobrezinho!", foi a resposta da conta oficial da empresa.

Uma terceira postagem brincava sobre clientes que dormiriam nas camas e sofás das lojas das Casas Bahia. A resposta seguiu as anteriores: "Você é pobre!!!". Algumas das respostas ofensivas passaram de 2,4 mil visualizações.

Postagem ironizando o bilionário Elon Musk, dono do X, também foi respondida. Um internauta brincou que Musk não conseguiria pagar o carnê das Casas Bahia neste mês após o governo suspender a publicidade institucional no X em resposta aos ataques do bilionário ao presidente Lula (PT) e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. "VAI MESMO NÃO, esse pobre", escreveu o perfil da empresa no site.

O perfil oficial da Casas Bahia no X (antigo Twitter) em respostas a internautas Imagem: Reprodução/X/Casas Bahia

Grupo Casas Bahia diz que não fez as publicações

Grupo Casas Bahia nega que tenha feito as publicações. A empresa informou ao UOL que, após identificação do conteúdo, acionou a empresa responsável por gerenciar a conta do grupo no X para "entender o ocorrido" e destacou que "rapidamente os conteúdos foram apagados".