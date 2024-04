Karla Felmanas conta como hidratante da Cimed virou case mundial do TikTok

A presença pública nas redes sociais é um evento recente na vida da vice-presidente da farmacêutica Cimed, Karla Marques Felmanas. Com um milhão de seguidores no Instagram e mais de 800 mil no TikTok, ela é a convidada desta segunda (22) do "Divã de CNPJ", programa sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra no Canal UOL.

Karla diz que virou "tiktoker" quando se transformou em um dos rostos da comunicação do hidratante labial Carmex Fini, uma colaboração da farmacêutica com a marca de balas. "Toda terça eu vou para a fábrica e faço um TikTok. Eu postei um e o vídeo bombou", conta.

A empresária se transformou na "Karla da Cimed" com o sucesso do hidratante labial nas redes sociais e continuou como um dos rostos de diferentes produtos e colaborações do mesmo segmento, como o Carmex Burger King e o recém-lançado Carmex Barbie.