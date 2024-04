Dinheiro esquecido no FGC supera R$ 100 milhões; como receber?

Como funciona o pagamento?

FGC cobre até R$ 250 mil em investimentos de renda fixa por instituição financeira. Entre os produtos estão: conta-corrente, conta-poupança, CDBs, RDBs, LCI e LCAs. O limite de R$ 250 mil vale para cada instituição financeira por CPF ou CNPJ, com o valor máximo de até R$ 1 milhão. Esse teto vale para cada período de quatro anos. Passado esse prazo, o teto é restabelecido, segundo o fundo. É importante dizer que o Tesouro Direto, emitido pelo Tesouro Nacional, não possui cobertura do FGC.

Processo de pagamento começa com intervenção do BC em instituição financeira. O interventor ou liquidante designado pelo Banco Central para administrar a instituição financeira sob intervenção ou liquidação prepara a relação de credores, consolidando os créditos por CPF ou CNPJ dos depositantes e investidores. Após a etapa de validação, o interventor envia a lista ao FGC, com os valores detalhados que cada investidor tem a receber.

Investidores podem usar aplicativo do fundo. Segundo o FGC, o app foi desenvolvido para simplificar os pagamentos. Assim, os investidores podem fazer um cadastro básico direto na plataforma. Depois que o FGC recebe os dados, é liberada a funcionalidade para que os credores finalizem o pedido da garantia. Ao concordar em receber a garantia no app, o credor faz a solicitação totalmente online e o pagamento é realizado diretamente em conta-corrente ou conta de poupança de mesma titularidade. Nos casos das empresas credoras, o responsável pela companhia deve solicitar a garantia do FGC preenchendo o formulário disponibilizado no site do fundo.

Como saber se tenho direito? Qual o processo para receber?

Informação deve ser disponibilizada pelas corretoras e nos sites das instituições liquidadas. O FGC esclarece que, quando uma instituição tem a liquidação decretada, o próprio fundo divulga a informação e os procedimentos no seu site e redes sociais.