Karla da Cimed: Somos a farmacêutica que dá a cara pra bater na redes

Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed

A exposição que Karla adquiriu divulgando lançamentos como o Carmed Fini e o Carmed Barbie transformou a empresária em uma referência de comunicação de marca e uma presença constante no planejamento e desenvolvimento das ações de comunicação da farmacêutica.

Descobri um talento com a comunicação que eu não conhecia. Com o Carmed Fini, que eu acabei sendo protagonista nas redes, eu acabei indo com o meu rosto para a comunicação. Eu transformei meu olhar. Quando eu vou desenvolver qualquer produto, já penso como vou comunicar

Divã de CNPJ>

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o programa completo com Karla Felmanas: