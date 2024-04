VP da Cimed: Faturamos 400 milhões apenas com hidratante labial em 2023

Unir a imagem e a credibilidade de uma marca para gerar um novo produto é um caminho de sucesso para os hidratantes labiais Carmed da farmacêutica Cimed, conta a vice-presidente da empresa, Karla Felmanas, no "Divã de CNPJ", videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra no Canal UOL.

O hidratante tem versões de colaboração com as balas Fini, com o Burger King e edições especiais como o Carmed Melhores Amigas (bff), parceria com as atrizes Larissa Manoela e Maisa. O produto é o segundo mais vendido da farmacêutica.