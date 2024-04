Como o agro pode ser sustentável sem abrir mão do combate a desigualdades

A cadeia de produção de alimentos do Brasil tem uma série de desafios a cumprir para alcançar a sustentabilidade nos negócios e enfrentar as desigualdades sociais. É o que revela um estudo divulgado por organizações privadas nesta terça-feira (30), que aponta a conservação do meio ambiente e valorização do trabalhador rural como alguns dos elementos-chave para o desenvolvimento da agropecuária.

Alimentos produzidos aqui vão para fora

O país prioriza a exportação de alimentos. O diretor-adjunto do Instituto Veredas, Vahíd Vahdat, diz que incentivos tributários e facilitação ao crédito que fizeram com que as exportações do agronegócio brasileiro chegassem a US$ 166,5 bilhões em 2023 não são oferecidos na mesma proporção para a produção interna da agropecuária.

Como consequência, o pequeno produtor é prejudicado. Vahdat diz que a pesquisa concluiu que as políticas públicas direcionadas a esse trabalhador são insuficientes, o que acaba por criar dificuldades lá na ponta. Ou seja, esse desarranjo prejudica o acesso a alimentos pela população socialmente vulnerável.