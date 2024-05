8 presidentes em um período de 8 anos, o que acontece com a Petrobras

Prates estava na corda bamba. A pressão pelo cargo se arrastava há meses com uma série de atritos com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A situação piorou em março com uma discussão pública sobre o pagamento dos dividendos extraordinários no valor de R$ 43,9 bilhões. O Conselho anunciou que pagaria parte dos dividendos, mas havia o interesse, principalmente do ministério da Fazenda, para que os dividendos fossem pagos integralmente para ajudar a fechar as contas do governo.

Disputa por cadeiras no Conselho da estatal. Já em março de 2023, após Prates assumir, o ministro Alexandre Silveira se queixou ao presidente Lula de que não foi ouvido para a indicação de nomes para compor o Conselho da Petrobras. A lista, então, foi alterada, dando a Silveira mais voz nas decisões da companhia.

Investimento em gás natural também gerou atrito com Silveira. O ministro considerou que a Petrobras não investia o suficiente na produção de gás e que tratava a política para gás com "negligência".

Na noite de segunda (13), a Petrobras informou uma queda de 38% no lucro entre o primeiro trimestre deste ano e igual período de 2023. Os ganhos líquidos da petroleira de janeiro a março de 2024 somaram R$ 23,7 bilhões. A empresa atribuiu a queda à piora do resultado financeiro da empresa, com a desvalorização cambial, ao menor volume de vendas de óleo e derivados, e à queda de preço do petróleo no mercado internacional.

Magda Chambriard assume a presidência da Petrobras. Engenheira civil com pós-graduação em engenharia química, Chambriard foi presidente da ANP (Agência Nacional do Petróleo) no governo de Dilma Rousseff (2011-2016) e foi indicada agora para substituir Prates pelo Ministério de Minas e Energia.

Dança das cadeiras na Petrobras

A estatal teve oito presidentes em um período de oito anos. As mudanças começaram em 2016, quando Pedro Parente anunciou o comando da empresa, afirmando que acabaria com a interferência política. Ele instituiu uma política de preços baseada na paridade de preços internacional. Apesar da melhora dos indicadores, a oscilação de preços para o consumidor culminou na greve dos caminhoneiros em 2018, o que fez com que Parente entregasse o cargo ao então presidente Michel Temer.