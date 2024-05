'Desenrola Brasil': renegociações terminam nesta segunda-feira

Quem está na Faixa 1 do programa Desenrola Brasil (ou seja, deve até R$ 20 mil e recebe no máximo dois salários mínimos) tem até esta segunda-feira (20) para renegociar as dívidas.

O que aconteceu

O prazo havia sido prorrogado. Em março, o governo prorrogou pela segunda vez as renegociações: inicialmente, o limite havia sido estendido até o dia 31 de março; depois, a adesão passou a ser feita até 20 de maio.

A etapa atual engloba dívidas de 2019 a 2022. De acordo com o projeto, na fase atual podem ser renegociadas as dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, não podendo exceder o valor atualizado de R$ 20 mil cada (valor de cada dívida antes dos descontos do Desenrola).