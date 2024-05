Desenrola atingiu apenas metade dos endividados esperados, mostra balanço

Mesmo assim, a pasta avalia que o objetivo do programa foi atingido. Na avaliação da equipe econômica, o Desenrola Brasil reduziu a inadimplência entre a população que mais precisa.

O programa foi um verdadeiro sucesso por ter diminuído o endividamento da população mais vulnerável do país e por ter reduzido o ritmo de crescimento da inadimplência como um todo

Marcos Barbosa Pinto, secretário de reformas econômicas do Ministério da Fazenda

O Desenrola Brasil foi realizado em três etapas. Nas fases iniciais, foi estabelecida a extinção de dívidas bancárias de até R$ 100 e a renegociação de dívidas diretamente com as instituições financeiras.

Na terceira fase, o programa atendeu quem tinha dívidas de até R$ 5.000. Para realizar a renegociação, era necessário ter renda de até dois salários mínimos ou estar inscritos no CadÚnico (Cadastro Único).

Do total de 5.571 municípios com público elegível ao Desenrola, 99,9% tiveram renegociações. Os estados com mais beneficiadas pelo programa foram São Paulo (25,3%), Rio de Janeiro (11,3%) e Minas Gerais (8,6%). Os locais regegociaram R$ 2,06 bilhões.

Queda da inadimplência

Ministério da Fazenda afirma que o programa ajudou na reversão na trajetória de endividamento. Entre o público-alvo do Desenrola, com renda de até dois salários mínimos, o volume de inadimplentes de baixa renda caiu de 25,2 milhões para 23,1 milhões, mostram dados do Serasa.