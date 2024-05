Tragédia no RS: Volks dá férias coletivas e Natura ativa ação para desastre

Férias coletivas, interrupção pontual e protocolo para desastre são algumas das alternativas adotadas pelas empresas brasileiras para inibir o impacto da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. Com a falta de fornecimento das peças do Rio Grande do Sul, a Volkswagen dispensou por ao menos dez dias os trabalhadores de três fábricas de São Paulo. Já a empresa de cosméticos Natura precisou recorrer novamente ao seu protocolo de desastres climáticos.

Montadoras

A Volkswagen concedeu férias aos profissionais. A decisão vale para as fábricas de São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP) e São Carlos (SP). Segundo a montadora, a medida ocorre após as enchentes no Rio Grande do Sul impedirem a chegada de equipamentos de seus 49 fornecedores instalados no estado.