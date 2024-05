Calendário INSS de maio: veja datas de pagamento da aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou as datas de pagamento dos benefícios referentes ao mês de maio. Os depósitos começam no dia 24 deste mês.

Serão pagos cerca de 39 milhões de benefícios, sendo 5,6 milhões assistenciais e 33,4 milhões previdenciários.

Consulta da data de pagamento

As datas de pagamento variam conforme o valor do benefício. Quem recebe até um salário mínimo terá datas diferentes daqueles que ganham acima do piso nacional.