Guto Requena sobre prazos na arquitetura: Não dá para inovar em 30 dias

Além da sustentabilidade, a iniciativa combinou outro interesse de Guto: o amor pela cidade. Requena acredita que boas parcerias organizadas com marcas podem criar cidades mais afetivas. O projeto de cápsulas biodegradáveis teve uma dimensão pública.

Foi uma marca muito legal porque ela topou fazer esse projeto em um parque. O que qualquer marca faz? Vai para o shopping, porque é mais fácil. Eles toparam, foi super difícil, demoraram as aprovações, mas foi um projeto muito mais democrático, no meio de um parque Guto Requena, arquiteto

A estrutura e a organização da empresa de arquitetura são outro fator que pode influenciar a capacidade de inovação, explica o arquiteto. O estúdio Requena já teve cerca de 50 funcionários. Guto busca enxugar a sua estrutura para trabalhar com menos projetos e ter mais capacidade de pensar em novas soluções.

No meu [antigo] formato, era muito difícil fazer inovação com uma estrutura tão grande. Você fica dependente de projeto e você precisa fechar projetos em um ritmo alucinante Guto Requena, arquiteto

Divã de CNPJ:

