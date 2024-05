Prévia da inflação desacelera para 0,44% em maio

Aumento da gasolina foi determinante. Em maio, a alta de 1,9% no preço da gasolina contribuiu com o resultado do IPCA-15 e foi determinante para variação de 0,77% do grupo de transportes.

Outros combustíveis também estão mais caros. Sem o mesmo peso da gasolina para o índice de preços, o etanol (4,7%) e o óleo diesel (+0,37%) também apresentaram altas. Por outro lado, o gás veicular (-0,11%) registrou queda no mês.

Preço das passagens aéreas volta a subir. Após as quedas apurada em todos os meses desde janeiro, o preço dos bilhetes subiu 6,04% em maio. Entre os transportes, houve também a variação do metrô (+2,53%), motivada pelo reajuste no Rio de Janeiro.

Reajuste dos remédios também pesou no bolso dos brasileiros. A autorização para o aumento de 4,5% nos preços dos medicamentos guiou as altas dos produtos farmacêuticos (2,06%) e do grupo de saúde e cuidados pessoais (1,07%).

Alimentação

Comer dentro e fora de casa também ficou mais caro. Em maio, a variação de 0,26% do grupo alimentação e bebidas contou com as altas da refeição no domicílio (0,22%) e fora da residência (0,37%).