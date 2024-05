Lula usa RS para cobrar redução de juros pelo Banco Central

O presidente Lula (PT) usou nesta quarta-feira (29) como gancho a crise no Rio Grande do Sul para cobrar o Banco Central para uma nova redução na taxa de juros.

O que aconteceu

Crítico da política de juros do BC, Lula mandou o recado a Roberto Campos Neto em fala no Planalto. "Eu espero que o presidente do Banco Central veja a nossa disposição de reduzir a taxa de juros [do BNDES] e ele, quem sabe, colabore conosco reduzindo a taxa Selic para a gente poder emprestar a taxa de juro mais barata, spread mais barata", cutucou.

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reduziu a taxa no início de maio. Foi reduzida em 0,25 ponto percentual, de 10,75% ao ano para 10,5% ao ano. Foi a sétima queda consecutiva, mas com ritmo reduzido.